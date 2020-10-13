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Стрелок из Нижегородской области получил разрешение на оружие без медосмотра

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о массовом убийстве молодым человеком в Нижегородской области установило, что он страдал депрессией, однако не наблюдался у психиатра.

СК РФ отмечает, что медработники частной организации выдали подозреваемому справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования.

В понедельник в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями и прооперированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позднее полицейские совместно с представителями Росгвардии региона обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе недалеко от окраины деревни.

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Нижегородская область

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