Врачи прооперировали пациентку после стрельбы под Нижним Новгородом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Медики провели операцию женщине, получившей тяжелые ранения в результате стрельбы в деревне в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в фейсбуке.

Женщина получила множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости и потеряла много крови. Операцию провела бригада хирургов из нескольких больниц. Ей остановили кровотечение, наладили переливание и перевели в реанимацию.

Сейчас оперируют еще одну пострадавшую женщину, доставленную в тяжелом состоянии в областную больницу им.Семашко с огнестрельным ранением брюшной полости, и мужчину, госпитализированного в эту же больницу в состоянии средней тяжести с огнестрельным ранением нижних конечностей. Их состояние стабилизировано.

Ранее сообщалось, что в понедельник в деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина открыл стрельбу. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве.