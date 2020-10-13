Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Койки для больных коронавирусом загружены в России на 90%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%", - сказал Гриднев на конференции в РАНХиГС во вторник.

По его словам, из них 20% пациентов на койках находятся в состоянии легкой степени болезни.

Ранее во вторник оперштаб сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 13 868. Это новый антирекорд по заражениям: 11 октября было выявлено 13 634 новых случая.