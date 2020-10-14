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Лавров предложил российское наблюдение на линии соприкосновения в Карабахе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские военные наблюдатели могли бы обеспечивать контроль режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, но последнее слово за сторонами конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Сейчас даже не миротворцы, а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что это было бы совершенно правильно, если бы были наши военные наблюдатели, но окончательное слово за сторонами", - заявил Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического партнерства", - добавил он.

Министр подчеркнул, что политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно. "Наш главный посыл заключается в том, что необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать механизм прекращения огня, о котором говорится в нашем документе и который никто пока даже не начал обсуждать", - сказал Лавров.

"Это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня", - добавил он.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о "контрнаступлении". В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение вступило в 11:00 субботы по московскому времени, с тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 14 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров

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