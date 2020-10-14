Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 38 129 806+328 280

Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении соблюдать перемирие

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу призвал глав военных ведомств Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе. Об их телефонных переговорах сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Уже со следующего дня стороны начали сообщать о нарушении друг другом перемирия и о продолжении ожесточенных боев.

Утром 14 октября Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы и что наиболее интенсивный огонь ведется в северо-восточном, северном и юго-восточном направлениях. "Предпринимаются меры для подавления активности противника", - отметили в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана в среду утром заявили, что в ночь на среду сложилась напряженная ситуация на направлениях Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил в зоне карабахского конфликта, на ряде направлений армянские войска атаковали азербайджанские позиции и были отбиты. Ведомство также сообщило, что на территории Армении была точечным ударом выведена из строя "легитимная военная цель" - оперативно-ракетный комплекс.

"14 октября около 8:36 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана было размещено на стартовой позиции очередная оперативно-тактическая баллистическая ракета", - заявило азербайджанское военное ведомство. Оно утверждало, что ракетный комплекс был нацелен на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

14
Хроника 27 сентября – 14 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Минобороны Сергей Шойгу Армения Азербайджан МИД Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости
Война санкций

Постпреды ЕС согласовали санкции против 6 человек по делу Навального

Парламент Киргизии снова утвердил Жапарова в должности премьера

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван заявил о праве бомбить военные объекты в Азербайджане

Ереван заявил о праве бомбить военные объекты в Азербайджане

Новый экипаж МКС отправился на орбиту

Что случилось этой ночью: среда, 14 октября

Президент Киргизии призвал парламент утвердить Жапарова премьером

Президент Киргизии призвал парламент утвердить Жапарова премьером
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении нескольких ракетных систем в Армении

Пандемия коронавируса

В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

США согласны продлить ДСНВ-3, если РФ "заморозит" свой ядерный арсенал

США согласны продлить ДСНВ-3, если РФ "заморозит" свой ядерный арсенал

Россию избрали в СПЧ ООН после четырехлетнего перерыва

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');