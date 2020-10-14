Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении соблюдать перемирие

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу призвал глав военных ведомств Армении и Азербайджана Давида Тонояна и Закира Гасанова в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе. Об их телефонных переговорах сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Уже со следующего дня стороны начали сообщать о нарушении друг другом перемирия и о продолжении ожесточенных боев.

Утром 14 октября Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило, что Вооруженные силы Азербайджана возобновили ракетно-артиллерийские обстрелы и что наиболее интенсивный огонь ведется в северо-восточном, северном и юго-восточном направлениях. "Предпринимаются меры для подавления активности противника", - отметили в ведомстве.

В Минобороны Азербайджана в среду утром заявили, что в ночь на среду сложилась напряженная ситуация на направлениях Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил в зоне карабахского конфликта, на ряде направлений армянские войска атаковали азербайджанские позиции и были отбиты. Ведомство также сообщило, что на территории Армении была точечным ударом выведена из строя "легитимная военная цель" - оперативно-ракетный комплекс.

"14 октября около 8:36 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана было размещено на стартовой позиции очередная оперативно-тактическая баллистическая ракета", - заявило азербайджанское военное ведомство. Оно утверждало, что ракетный комплекс был нацелен на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.