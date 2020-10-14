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ЦИК утвердил передачу мандата депутата Госдумы коммунисту Кумину

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину. Ранее кандидатуру Кумина утвердил президиум ЦК КПРФ.

Член ЦИК Евгений Колюшин отметил, что для регистрации Кумина депутатом нет никаких правовых препятствий.

В Госдуме освободился мандат после смерти депутата от КПРФ Вахи Агаева, который заразился коронавирусом.

На этот мандат претендовал бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Однако 12 октября лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что Левченко передумал идти в Госдуму и решил сосредоточиться на работе в партии и в своем регионе. Тогда же Зюганов объявил, что мандат передадут Кумину.

Компартия рекомендовала Кумина в комитет Госдумы по финансовому рынку, так как ранее он работал в Думе и был заместителем председателя этого комитета. "Как раз на этой должности работал Ваха Агаев", - добавил лидер КПРФ.

КПРФ Госдума Центризбирком Вадим Кумин Ваха Агаев коронавирус Геннадий Зюганов Сергей Левченко

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