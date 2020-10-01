Прошел обыск в московской квартире экс-губернатора Левченко

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В московской квартире бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко прошел обыск по делу его сына Андрея, сообщил пресс-секретарь бывшего чиновника Павел Добродеев. Ранее у него провели обыски по двум адресам в Иркутске.

Андрея Левченко, депутата Заксобрания Иркутской области задержали 28 сентября, перевезли в Москву и на следующий день арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Левченко с женой прилетели в Москву 30 сентября, чтобы организовать юридическую поддержку сына.

1 октября следователи СК провели обыск в квартире жены экс-губернатора и изъяли документы областного комитета КПРФ, сказал Добродеев.

По его словам, Левченко считает этот обыск "дополнительной мерой психологического прессинга и на его семью, и на партию", поскольку президиум КПРФ 1 октября должен рассматривать вопрос о передаче экс-губернатору мандата депутата Госдумы.

1 октября защита Левченко-младшего обжаловала его арест и попросила заменить меру пресечения на другую, не связанную с содержанием в СИЗО, сказал его адвокат Дмитрий Аграновский.

Андрея Левченко и директора компании "Звезда" Олега Хамуляка обвиняют в завышении цен работ по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в Иркутской области. За работы платил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в результате бюджету региона был нанесен ущерб в 185 млн рублей. По версии следствия, "Звезда" получила подряд на эти работы с использованием фиктивных документов.

Левченко вину не признает и называет свое преследование политически мотивированным. Он отмечал, что об этом уголовном деле он знал еще в 2019 году. Сообщалось, что Хамуляк дал признательные показания, он находится в Москве под домашним арестом.

Сергей Левченко выиграл губернаторские выборы как кандидат от КПРФ в 2015 году. В декабре 2019 года он досрочно подал в отставку по собственному желанию, его сменил выходец из МЧС Игорь Кобзев. В 2020 году Левченко просил разрешения у Кремля на участие в губернаторских выборах в Иркутской области, но в результате в гонке так и не участвовал.