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Сын экс-губернатора Левченко арестован на два месяца

Сын экс-губернатора Левченко арестован на два месяца
Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 20 ноября депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора Сергея Левченко. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса". Отец заявил журналистам, что у него прошли обыски, а его самого допросили как свидетеля по делу сына.

Андрей Левченко был задержан 28 сентября по делу о мошенничестве. Его перевели в Москву, где находится другой фигурант дела - директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк.

Следствие попросило его арестовать, указав, что он может скрыться. Прокурор поддержал это ходатайство.

Депутат возразил, что знал о возбужденном деле с 2019 года и никуда не скрылся. Он попросил освободить его под подписку о невыезде.

По версии следствия, ООО "Звезда" с использованием поддельных документов получила доступ к контрактам по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах в Иркутской области. За работы платил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Следствие считает, что Левченко и Хамуляк представляли фонду завышенную стоимость проведенных работ и закупленного оборудования. Ущерб, причиненный областному бюджету, следователи оценили более чем в 185 млн рублей.

В суде следователь назвал Левченко организатором мошенничества. По его словам, у следствия есть основания предполагать, что депутат контролировал "Звезду" и распоряжался ее деятельностью. Он также отметил, что Хамуляк дал признательные показания.

Депутат вину не признает и считает, что в работе "Звезды" нет никаких нарушений. Его адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что Левченко преследуют по политическим мотивам. Он также отметил, что отец депутата в деле ни в каком качестве не фигурирует.

Бывший губернатор Сергей Левченко во вторник рассказал журналистам, что днем ранее у него прошли обыски по двум адресам - в съемной квартире в Иркутске и в недостроенном частном доме. Его обыскали и допросили как свидетеля. По его словам, в постановлениях следователя говорится, что есть подозрение, что его сын "помогал "Звезде"", а сам Сергей Левченко - "мог помогать" сыну. Вопросы, которые ему задавали, были присланы из Москвы, отметил экс-губернатор.

Андрей Левченко Сергей Левченко СКР Иркутская область Олег Хамуляк Москва Звезда Басманный суд

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