Зюганов сообщил об отказе экс-губернатора Левченко стать депутатом Думы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президиум ЦК КПРФ решил передать вакантный мандат депутата Госдумы экс-кандидату в мэры Москвы Вадиму Кумину, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко от этого мандата отказался, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.

Решение президиума фракция КПРФ передаст в Центризбирком, добавил он.

По словам Зюганова, "Левченко, посоветовавшись со своей командой, с теми, с кем он работал, сказал, что он хотел бы сосредоточиться на работе в своей родной области, которая требует поддержки и которая является ключевой в Сибири".

При этом Зюганов утвердил Левченко своим советником по главным вопросам планирования и социально-экономического развития. Кроме того, экс-губернатор займется укреплением союзнических с партией патриотических структур.

"Поручили ему подготовить пятилетку развития нашей страны и предложения от государственно-патриотических сил. Он вместе с ведущими учнными на базе нашей программы, которую утвердил Орловский экономический форум, готовит эту программу в качестве основной для нашего избирательного объединения, которое пойдёт на думские выборы", - сказал лидер КПРФ.

Кумина партия рекомендовала назначить в думский комитет по финансовому рынку, где он работал раньше.

Место в думской фракции КПРФ освободилось в сентябре после смерти депутата Вахи Агаева, который заразился коронавирусом. Он был заместителем председателя комитета по финансовму рынку.

Сергей Левченко в 2015 году выдвинулся от КПРФ на выборы губернатора Иркутской области и выиграл. В декабре 2019 года он досрочно ушел в отставку по собственному желанию после критики из Москвы за плохую работу по ликвидации последствий наводнения.

В 2020 году Левченко попросил у президента Владимира Путина разрешения снова участвовать в губернаторских выборах. КПРФ выдвинула на выборы депутата Госдумы Михаила Щапова, он их проиграл.

Сына Сергея Левченко, Андрея Левченко, депутата Заксобрания Иркутской области задержали 28 сентября, перевезли в Москву и на следующий день арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По его делу у его отца дважды проводили обыски - в Иркутске и Москве.

Левченко-старший называл обыски "дополнительной мерой психологического прессинга и на его семью, и на партию", поскольку ждал, что президиум ЦК будет рассматривать вопрос о передаче ему мандата депутата Госдумы.