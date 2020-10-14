Бизнес попросил Краснова, Бастрыкина и Лебедева проверить дело CEO "Траста"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Координационный совет предпринимательских союзов России попросил проверить законность возбуждения и расследования уголовного дела и ареста первого заместителя президента - председателя правления, главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова.

Копии обращения совета генпрокурору Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву есть у "Интерфакса". Все три письма подписали президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель "Деловой России" Алексей Репик и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Дело Михаила Хабарова уже вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации. В крупнейших изданиях страны звучат высказывания ведущих общественных деятелей, предпринимателей, юристов, выражающих свое возмущение методами следствия по делу Хабарова М.В. и решением Пресненского районного суда г. Москвы о заключении под стражу топ-менеджера одного из крупнейших банков страны", - отмечают авторы обращения.

Они обращают внимание, что арест Хабарова противоречит нормам Уголовного-процессуального кодекса, который запрещает арестовывать подозреваемых и обвиняемых в сфере предпринимательской деятельности, если в материалах делах не содержится сведений, обоснованно опровергающих это. В представленных суду материалах в отношении Хабарова таких сведений нет, считают лидеры ассоциаций.

Также они отмечают, что уголовное дело в отношении Хабарова было возбуждено по заявлению его делового партнера, с которым у него ведутся судебные разбирательства в международном и российском арбитражах.

"Практику давления на одну из сторон коммерческого спора при помощи уголовного преследования мы считаем абсолютно неприемлемой и чрезвычайно вредной для делового климата в России", - подчеркивают они.

Пресненский суд Москвы 9 октября арестовал Хабарова до 30 ноября. Банкиру вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Как говорил адвокат Хабарова, Владимир Слащев, дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии".

В заявлении говорится, что Хабаров и другие лица похитили у Богатикова в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Хабаров вину отрицает.