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Источник сообщил о предъявленном топ-менеджеру "Траста" обвинении

Защита Михаила Хабарова считает, что были допущены нарушения, и фактически обвинение не предъявлено

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил обвинение арестованному на прошлой неделе первому заместителю президента-председателя правления, главному исполнительному директору банка "Траст" Михаилу Хабарову, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, Хабарову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В свою очередь адвокаты Хабарова заявили "Интерфаксу", что следственные действия с бизнесменом проходили с нарушением требований закона и, по мнению защиты, обвинение ему фактически предъявлено не было.

"По факту не предъявили. Не соблюден порядок предъявления обвинения. (. . .) Не соблюдена ч. 1 ст. 173 УПК РФ - порядок допроса обвиняемого", - сказал агентству адвокат Тимур Хутов.

"Юридически не предъявили, хотя следствие, вероятно, будет утверждать об обратном", - поддержал коллегу адвокат Владимир Слащев, пояснив, что более подробный комментарий по ситуации защита предоставит позднее.

Комментариями СК по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Арест по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы 9 октября по ходатайству следствия арестовал Хабарова до конца ноября.

По данным защиты, уголовное дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии". Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

В "Трасте" "Интерфаксу" заявили, что руководство банка "считает происходящее вопиющей ситуацией и выражает поддержку Михаилу Хабарову и его семье".

В поддержку Хабарова выступили деловые сообщества России. Письма с просьбой проверить законность преследования и ареста банкира в Генпрокуратуру, Следственный комитет и председателю Верховного суда направили Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей.

Траст Михаил Хабаров

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