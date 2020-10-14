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Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило антикоронавирусный препарат фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Цены на препараты с этим действующим веществом будут регулироваться государством.

В России создали и зарегистрировали три лекарства на основе фавипиравира для лечения коронавируса - "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир". Эти лекарства нельзя применять при беременности, в течение трех месяцев после приема нельзя ее планировать.

Производители сообщали, что намерены продавать лекарства на основе фавипиравира в аптеках по цене около 12 тыс. рублей за упаковку. РФПИ обещал снизить цену "Авифавира" до 8 тыс. рублей.

В Японии изучали применение фавипиравира для лечения тяжелых форм гриппа. Позже от его применения отказались из-за побочных нежелательных эффектов для беременных.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
фавипиравир

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