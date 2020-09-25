Производитель "Авифавира" заявил об отсутствии побочных эффектов

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Производитель "Авифавира" боялся возникновения серьезных побочных эффектов от лекарства, но после проверки более чем на тысяче пациентов ничего серьезного не выявлено, заявил глава компании "ХимРар" Андрей Иващенко.

"Мы не наблюдаем никаких новых побочных явлений по этому препарату. Мы очень боялись этого, поскольку концентрация действующего вещества большая, в первый день надо выпить довольно большую дозу, в зависимости от веса человека", - сказал Иващенко в интервью "России 24" в пятницу.

Иващенко сказал, что молекула фавипиравира, выглядит просто, но "схема ее синтеза - это десятистадийный синтез".

"Мы разработали такую субстанцию, которая чище чем даже субстанция оригинального препарата, поскольку у них не было таких требований по чистоте и концентрации вещества. Мы и готовую лекарственную форму сделали по-новому, она уникальная - повышает биодоступность данной молекулы, что делает ее более эффективной и менее токсичной", - отметил глава "ХимРар".

Он сказал, что включение препарата в ЖНВЛП – это "логическое событие, которое подтверждает, что это действительно жизненно-необходимый препарат, и понятно, как все жизненно необходимые препараты они должны регулироваться, цена их должна регулироваться государством, мы это всячески поддерживаем".

Иващенко отметил, что "для нас этот проект с самого начала был гуманитарный, потому что в марте месяце, когда мы приняли решение, что надо сделать этот препарат, поскольку есть шанс, что он будет останавливать новую коронавирусную инфекцию, мы понимали, что нам придется делать все с нуля".

В России зарегистрированы три препарата на базе фавипиравира - "Авифавир", "Ареплевир" и "Коронавир".

Фавипиравир был разработан в Японии для лечения гриппа, но впоследствии от него отказались, поскольку был сделан вывод, что препараты на его основе вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.