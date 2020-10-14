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Испытания вакцины "Вектора" пройдут на 40 тысячах добровольцев

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, пройдут на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 - старше 60 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. При этом я хочу сказать, что одновременно "Вектор" планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что вакцина центра "Вектор" характеризуется отсутствием реактогенности (то есть не вызывает побочных эффектов) и достаточно высоким уровнем безопасности. "Появление второй вакцины расширяет возможности вакцинации населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью ковидом", - добавила вице-премьер.

Вакцина "ЭпиВакКорона" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора прошла два этапа клинических испытаний. Ранее в среду Путин объявил, что "Вектор" зарегистрировал свою вакцину. "Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра им. Чумакова РАН", - добавил президент.

Российские вакцины против коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка Института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. В настоящее время она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, она содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Владимир Путин Коронавирус Вектор ЭпиВакКорона

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