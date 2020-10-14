Испытания вакцины "Вектора" пройдут на 40 тысячах добровольцев

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пострегистрационные клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, пройдут на 40 тысячах добровольцев, в том числе на 150 - старше 60 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. При этом я хочу сказать, что одновременно "Вектор" планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она отметила, что вакцина центра "Вектор" характеризуется отсутствием реактогенности (то есть не вызывает побочных эффектов) и достаточно высоким уровнем безопасности. "Появление второй вакцины расширяет возможности вакцинации населения, а значит, приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью ковидом", - добавила вице-премьер.

Вакцина "ЭпиВакКорона" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора прошла два этапа клинических испытаний. Ранее в среду Путин объявил, что "Вектор" зарегистрировал свою вакцину. "Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина - центра им. Чумакова РАН", - добавил президент.