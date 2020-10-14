У добровольцев не повышалась температура на испытаниях вакцины "Вектора"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Добровольцы, которые участвовали в первой и второй фазе испытаний вакцины центра "Вектор", не отмечали повышения температуры после прививки, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе совещания президента РФ с членами правительства она рассказала, что сама также сделала прививку вакциной "Вектора" в рамках проведения клинических исследований для проверки ее безопасности и эффективности. По словам Голиковой, в этом исследовании также приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны (Поповой - ИФ) не было никаких побочных явлений. В процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не ощущали. Очень надеемся, что так будет и со всеми теми гражданами, которые будут использовать эту вакцину впоследствии", - сказала Голикова.

"У всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазе (испытаний - ИФ) температура не поднималась", - подчеркнула она. По словам Голиковой, у нее также не поднималась температура, а сейчас появились антитела на высоком уровне.

Путин поздравил ученых центра "Вектор" с успехом. Ранее глава государства объявил, что "Вектор" зарегистрировал свою вакцину от коронавируса. Пострегистрационные клинические испытания препарата пройдут на 40 тыс. добровольцев, в том числе на людям старше 60 лет.