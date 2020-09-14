Россияне взяли рекордный объем ипотеки в августе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новый исторический рекорд установлен по объему выданных ипотек за август в России, подсчитали в ДОМ.РФ.

"По предварительной оценке ДОМ.РФ и агентства Frank RG, по объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей)", - рассказали в компании.

Там пояснили, что в августе 2020 года в России выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.

В целом, как показывает оценка ДОМ.РФ, в январе-августе в России выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%). Эксперты компании подчеркивают, что драйвером роста стала программа льготной ипотеки. По ней выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке.

"Благодаря ей с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 тыс. российских семей, и их число продолжает расти. Ожидаем, что с ее помощью граждане приобретут около 15 млн кв. м. жилья", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По данным мониторинга ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам на готовое жилье на конец августа составила 8,26% (-0,15 п.п. к июлю), по кредитам на квартиры в новостройках – 8,02% (-0,14 п.п.).

По оценке ДОМ.РФ, в общей сложности в 2020 году ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей.