Минфин предложил выделить еще 5,5 млрд руб. на софинансирование ипотеки многодетным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минфин России внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей на софинансирование ипотеки многодетным в 2020 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эту сумму предлагается выделить из Резервного фонда правительства РФ по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.

По предварительным оценкам, за 2020 год на эти цели уйдет 40,5 млрд рублей, что соответствует 90 тыс. заявлений.

В ведомстве добавили, что с начала действия программы более 85 тыс. семей получили выплату на частичное списание долга по ипотеке в связи с рождением третьего и последующего ребенка.

"Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, - позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия", - отметил глава Минфина Антон Силуанов.

В 2019 году правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.

Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.