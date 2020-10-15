Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Netflix в четверг в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ) запустил в России полностью локализованный интерфейс, расчеты в рублях и русскоязычную службу поддержки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе видеосервиса.

Тысячи часов популярных сериалов и фильмов будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами, пообещали в компании.

"С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру",- сообщили в Netflix.

Помимо локализации сервиса, с четверга все платежи будут проводиться в рублях. Пользователям стали доступны три ежемесячных тарифных плана: базовый - 599 рублей, стандартный - 799 рублей, премиум - 999 рублей, сообщили в компании. Пользователи сервиса также получат доступ к эксклюзивным сериалам и фильмам в формате Ultra HD 4K и HDR.

Также Netflix запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Кроме того, ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени пользователи могут позвонить или написать в русскоязычную службу поддержки.

В начале сентября сообщалось, что Национальная медиа группа (НМГ) стала оператором американского видеосервиса Netflix, ведется работа по локализации компании в России.

Netflix - американский видеосерсвис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро.

В конце сентября стало известно, что Netflix перенес несколько мультсериалов из раздела для детей (Netflix for Kids) во взрослый, присвоив им рейтинг 18+. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса, сделано это было из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Там пообещали, что "это затронет очень небольшое количество детских шоу", а в детском разделе будет доступен контент с рейтингом 13+ и ниже.