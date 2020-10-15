Петербург обошел Москву по числу регистрации сделок с льготной ипотекой

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург с отрывом лидирует среди российских регионов по числу зарегистрированных сделок в рамках программы льготной ипотеки, обеспечив почти 14% от общероссийского показателя и в разы опережая Москву, следует из данных Росреестра.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для заемщиков для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле с первоначальным лимитом в 740 млрд рублей, летом лимит был повышен до 900 млрд рублей. В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%.

Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

На совещании с членами правительства в среду, 14 октября, президент Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку минимум до середины 2021 года.

Как сообщил в четверг Росреестр, с начала действия программы по 1 октября зарегистрировано 86 759 сделок. За май было оформлено 9 286 сделок, в последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. сделок в месяц в августе и сентябре, заявили в ведомстве.

Речь идет именно о сделках, дошедших до стадии оформления прав собственности (всего, как сообщил на совещании в среду премьер Михаил Мишустин, по программе льготной ипотеки выдано более 220 тыс. кредитов на 630 млрд рублей).

Статистика по регионам

Согласно данным Росреестра, в Санкт-Петербурге на 1 октября было зарегистрировано 11 975 сделок по программе льготной ипотеки, в Москве - 3 280.

Также в числе лидеров - Ростовская область (6 666 сделок), Краснодарский край (5 513), Ленинградская область (3 568), Воронежская область (3 565), Татарстан (3 508), Башкирия (3 055).

Среди федеральных округов на первом месте Приволжский, далее следуют Северо-Западный, Центральный, Южный, Уральский, Сибирский, Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа.