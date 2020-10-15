COVID-вакцину будут выбирать с учетом состояния здоровья пациента

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса тем или иным препаратом будет происходить с учетом особенностей здоровья человека, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы видим, что есть определенные клинические показания для использования той или другой вакцины. Плюс клинические исследования проходит третья вакцина института Чумакова. Отвечая на ваш вопрос, как будет вакцинация происходить: конечно же с учетом медицинских показаний", - заявил Мурашко на съезде РСПП в онлайн-формате в четверг.

Он напомнил, что в настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины - "Спутник V" института имени Гамалеи Минздрава России и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

"Сейчас дополнительные данные, которые мы получаем, позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом", - отметил Мурашко.

Первая серия "Спутника V" для ввода в гражданский оборот проходит тестирование, сказал Мурашко. Сейчас проводятся пострегистрационные исследования и вакцинация групп риска. Планируется производство препарата на четырех площадках.

Вторую вакцину "ЭпиВакКорона", по его словам, несколько проще производить. "По вакцине, разработанной "Вектором", она построена на иной технологии, что позволит нам фактически иметь определенный арсенал. Производство этой вакцины имеет ряд преимуществ, поскольку технологический цикл чуть проще", - сказал Мурашко. По этой вакцине также пройдут пострегистрационные исследования, сообщил он.

Мурашко отметил, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в ноябре-декабре. По его словам, это связано с тем, что "контроль качества вакцин должен быть обеспечен".

Как сообщалось, в исследованиях "ЭпиВакКороны" примут участие 40 тысяч человек, а также 150 человек старше 60 лет, как и в исследованиях "Спутника V".