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МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Готовится визит экспертов ОЗХО в Россию в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она напомнила, что с учетом ситуации "вокруг декларируемого рядом стран так называемого "отравления" техническому секретариату ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе.

"Это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории РФ. На сегодняшний момент могу сказать, что ведется работа по подготовке такого визита", - сказала Захарова.

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МИД РФ ОЗХО Алексей Навальный

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