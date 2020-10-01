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МИД предложил ОЗХО направить экспертов для взаимодействия по "делу Навального"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Москва обратилась в техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с предложением направить в Россию специалистов для взаимодействия по выяснению обстоятельств случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками "отравления" Навального руководству Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по линии Постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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"Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что Москва рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО "в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего".

Отравление Навального

Состояние Навального ухудшилось 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера доставили в коме в реанимацию местной больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ, ссылаясь на лабораторию бундесвера, объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, ему стало лучше. 23 сентября его выписали, и он будет долечиваться и проходить реабилитацию в Германии.

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С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в нежелании давать информацию по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября Минобороны ФРГ сообщило о передаче в ОЗХО результатов исследования Навального. Берлин не видит необходимости направлять их напрямую РФ.

МИД РФ ОЗХО Алексей Навальный

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