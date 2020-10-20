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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
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Ученый допустил, что COVID-заболеваемость в РФ будет расти еще 2-3 недели

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Постепенный рост заболеваемости коронавирусом в России может продолжаться еще две-три недели, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

"Как долго будет сохраняться рост и какая динамика будет - сложно сказать, может, две, три недели. Скорее всего, не ожидаем экспоненциального роста, но постепенный, вероятно, еще сохранится", - сказал Чуланов "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "с точки зрения готовности медучреждений проблем нет: они хорошо подготовлены еще с апреля-июня, были ликвидированы дефициты, есть все лекарства, средства индивидуальной защиты, приобретен колоссальный опыт в развертывании коечного фонда".

"Сами врачи сейчас отмечают, что с данным подъемом легче работать, потому что дефицитов нет, есть оборудование, койки, хотя, естественно, это напряженно, пациентов много. Но это не ситуация катастрофы. Готовность высокая, все необходимое имеется", - сказал Чуланов. Он сообщил, что в настоящее время свободно 20-30% коек для больных коронавирусом.

В ответ на вопрос, как выбрать для себя вакцину от коронавируса, в чем разница двух зарегистрированных вакцин, профессор сказал: "Вакцины абсолютно равнозначны, ничем не отличаются по противопоказаниям, побочным эффектам, которые могут быть, и это сходно с другими вакцинами. Кто склонен к аллергическим реакциям, например, надо всегда с осторожностью прививаться", - сказал Чуланов.

Хроника 09 января – 20 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Чуланов Минздрав Коронавирус Сеченовский университет

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