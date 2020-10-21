Житель Владимира насмерть забил кружкой соседа по больничной палате

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено против жителя Владимира, обвиняемого в избиении до смерти соседа по больничной палате, сообщило в среду управление СКР по Владимирской области.

По версии следствия, в ночь на 13 октября 39-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил по голове стеклянной кружкой 69-летнего соседа по больничной палате. Когда кружка разбилась, нападавший взял ее осколок и ударил им пожилого мужчину. Через несколько дней пострадавший умер в реанимации.

Действия пациента больницы квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Следствие уже направило в суд ходатайство о его аресте.