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Пациент до смерти забил ходунками соседа по палате в московской больнице

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пожилой пациент московской больницы забил до смерти соседа по палате, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова "Интерфаксу".

По ее словам, инцидент произошел накануне. Мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из больниц на севере Москвы, избил соседа по палате ходунками. Пострадавший 1942 года рождения скончался.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). Фигурант дела отправлен под домашний арест.

Иванова не уточнила, каковы были мотивы преступления.

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