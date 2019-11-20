Поиск

Ударивший врача 74-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Георгиевске в отношении 74-летнего пенсионера возбудили уголовное дело после того, как он в больнице ударил врача по голове металлическим предметом, сообщила пресс-служба ГУ МВД Ставрополья.

По данным полиции, 20 ноября он пришел в отделение, поговорил с врачом, ударил ее и ушел. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и передали полицейским. Затем его отпустили под подписку о невыезде. Ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровья.

На допросе подозреваемый признал вину. Он объяснил, что лечился в этой больнице и остался недоволен лечением.

Георгиевск Ставропольский край МВД Росгвардия

Новости

Дума опять перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Форум "ВТБ Капитала"

Путин счел идеи о безуглеводородной энергетике опасными для цивилизации

Путин счел идеи о безуглеводородной энергетике опасными для цивилизации
Форум "ВТБ Капитала"

Путин признался, что был встревожен первыми санкциями США

Форум "ВТБ Капитала"

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Мать, оставившая на пьяную бабушку восемь детей, попросила соцслужбу временно их забрать

В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отказался восстановить на службе экс-полковника МВД, уволенного из-за Голунова

Форум "ВТБ Капитала"

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Уральского политолога оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление власти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');