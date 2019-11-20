Ударивший врача 74-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Георгиевске в отношении 74-летнего пенсионера возбудили уголовное дело после того, как он в больнице ударил врача по голове металлическим предметом, сообщила пресс-служба ГУ МВД Ставрополья.

По данным полиции, 20 ноября он пришел в отделение, поговорил с врачом, ударил ее и ушел. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и передали полицейским. Затем его отпустили под подписку о невыезде. Ему вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровья.

На допросе подозреваемый признал вину. Он объяснил, что лечился в этой больнице и остался недоволен лечением.