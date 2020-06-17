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Пациент дома-интерната в Липецкой области поджег соседа, доказывая горючесть санитайзера

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пациент липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов скончался от ожогов. Следственные органы региона возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, 46-летний пациент интерната проводил санитарную обработку установленного ему медицинского инструмента с помощью спиртосодержащей жидкости. Он случайно выронил флакон на сидевшего рядом 71-летнего мужчину.

Чтобы убедить соседа по палате в том, что во флаконе находилась спиртосодержащая жидкость, подозреваемый поднёс зажжённую зажигалку к его брюкам. Одежда на мужчине загорелась, пламя удалось потушить, однако пострадавший получил ожоги конечностей и был госпитализирован.

Спустя некоторое время он скончался в результате полученных термических ожогов, осложнившихся двусторонней тотальной серозной плевропневмонией с фибринозным компонентом, отёком головного мозга.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Подозреваемый дал признательные показания.

Липецкая область

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