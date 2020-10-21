Нечаев возглавит список партии "Новые люди" на выборах в Госдуму в 2021 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Партия "Новые люди" будет участвовать в выборах в Госдуму в будущем году, список партии возглавит владелец компании Faberlic и лидер партии Алексей Нечаев.

"Партия "Новые люди" примет участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Председатель партии Нечаев заявил, что готов возглавить партийный список", - сообщает пресс-служба партии в среду.

Как отмечает Нечаев, слова которого цитирует пресс-служба, "Новые люди" кроме списка выдвинут более 200 кандидатов по одномандатным округам.

"Сейчас мы открываем более 70 региональных штабов, формируем местные активы, определяемся с кандидатами. Мы будем участвовать не только в думских выборах, но и избираться в областные и городские законодательные собрания", - сообщает Нечаев.

По словам Нечаева, "Новые люди" рассчитывают получить 15-20% голосов избирателей.

В январе 2020 года стало известно, что бизнесмены и сооснователи Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков намерены создать свою партию. Документы в Минюст РФ были поданы в декабре прошлого года. Учредительный съезд партии прошел в Москве 1 марта текущего года, на нем было принято решение о создании 55 региональных отделений партии - от Санкт-Петербурга до Камчатки.