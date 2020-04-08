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Партия владельца Faberlic "Новые люди" получила регистрацию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минюст выдал свидетельство о регистрации партии владельца Faberlic Алексея Нечаева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Теперь мы можем развернуть полноценную работу в регионах - нам предстоит развитие региональных отделений партии. Это непростая задача в сегодняшней ситуации", - сказал "Интерфаксу" сооснователь политической организации Александр Даванков.

Съезд "Новых людей" запланирован на июнь, сообщили "Интерфаксу" в партии.

В январе стало известно, что бизнесмены и сооснователи Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков намерены создать свою партию. Новая партия будет право-либеральной и ориентированной на городскую молодежь, рассказывал Даванков. Документы в Минюст РФ были поданы в декабре прошлого года. Изначально ожидалось, что Нечаев должен был стать лидером партии, а Даванков возглавить исполнительный комитет.

Учредительный съезд партии прошел в Москве 1 марта, ее председателем избрана глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. На учредительном съезде было принято решение о создании 55 региональных отделений партии - от Санкт-Петербурга до Камчатки.

Faberlic Алексей Нечаев Александр Даванков Новые люди Минюст

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