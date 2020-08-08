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Владелец Faberlic Нечаев официально возглавил партию "Новые люди"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Второй съезд партии "Новые люди" официально избрал ее основателя, владельца компании Faberlic Алексея Нечаева председателем организации, передает корреспондент "Интерфакса".

"Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти - региональном, городском, сельском - тоже были наши люди. В прямом и максимально близком контакте с избирателями. Мы - партия, которая строится снизу, от земли. Точно так же я всю жизнь строил бизнес, и не считаю нужным изменять этому правилу в политике", - заявил Нечаев на съезде.

По словам политика, партия выступает "за поступательные, но неуклонные перемены".

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На съезде также был избран новый состав Центрального совета партии. В него вошли 10 человек, в том числе, помимо самого Нечаева, руководитель исполкома партии, один из основателей Faberlic Александр Даванков и другие.

Сооснователи Faberlic Нечаев и его партнер Даванков изначально были инициаторами создания партии, однако ее председателем на первом съезде в марте была избрана глава Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.

К единому дню голосования в сентябре "Новые люди" выдвинули около 600 кандидатов в 13 регионах страны. Партия будет участвовать в выборах депутатов заксобраний Калужской, Воронежской, Новосибирской, Рязанской, Костромской и Белгородской областей.

Косметическая компания Faberlic была основана в 1997 году, представлена более чем в 20 странах. По данным "СПАРК Интерфакс", выручка компании составила в прошлом году 22,8 млрд рублей, чистая прибыль - 3,06 млрд рублей.

Новые люди Алексей Нечаев Faberlic

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