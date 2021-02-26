Сменился владелец издания Sports.ru

Юрий Дудь перестал быть акционером ресурса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Владельцем 100% интернет-издания Sports.ru стал инвестиционный фонд председателя партии "Новые люди", основателя компании Faberlic, Алексея Нечаева. Об этом "Интерфаксу" сообщил сам Нечаев.

"Мы вели переговоры с 2019 года, чуть больше двух лет. Возникали разные конфигурации по инвестициям. В итоге сейчас завершили сделку по покупке этого интернет-издания", - сказал он.

В пресс-службе партии "Новые люди" "Интерфаксу" подтвердили, что Герман Ткаченко (владелец 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли инвестиционному фонду Нечаева.

Ранее о сделке сообщил российский Forbes. Сумма сделки неизвестна.

Sports.ru станет центральной частью стратегии фонда по консолидации тематических проектов. Помимо основного бизнеса Sports.ru в контур сделки вошли сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Международные проекты холдинга - Tribuna.com и Betting Insider - в сделку не входят и продолжат работать отдельно от Sports.ru.

"Операционно в компании ничего не меняется, команда в полном составе продолжит работу", а основатели Sports.ru Навоша и Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей, писал Forbes.

По словам управляющего партнера фонда Ильи Пушкина, Sports.ru был приобретен с целью диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов с сильным сообществом, которые говорят об устойчивости бизнеса.

Гендиректор Sports.ru Марк Тен заявил, что сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции. Также в планах компании создание "медиахолдинга, состоящего из разных тематических медиа и сервисов: спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, - любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества".