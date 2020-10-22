Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:56Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Возбуждено уголовное дело об инциденте в московском офисе Petropavlovsk

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в московском офисе "Покровского рудника" и УК "Петропавловск", входящих в группу Petropavlovsk, сообщила сама компания.

ИнтервьюВременный CEO Petropavlovsk: Меня нашли независимые иностранные хедхантерыВременный CEO Petropavlovsk: Меня нашли независимые иностранные хедхантерыЧитать подробнее

Речь идет о событиях 26-27 августа: охрана не пустила временного CEO Petropavlovsk Максима Мещерякова в офис, тогда он и его спутники прошли силой. Сообщалось, что на место приезжал наряд Росгвардии.

В сообщении Petropavlovsk прямо не говорится, что лично Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, но отмечается, что расследование касается его действий.

"Компания понимает, что расследование действий г-на Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ "Самоуправство". Согласно юридической консультации, полученной компанией, преступление "Самоуправство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, совершенные для защиты законных прав или интересов", - говорится в сообщении.

Самоуправство наказывается штрафом либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Если же преступление совершенно с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, при этом спор основных акционеров уже вылился в противоречия между CEO и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Максим Мещеряков Покровский рудник Москва СКР

Новости по теме

Новости

СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга сообщили о второй волне COVID-19 в городе

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом

В России за сутки выявлен еще 15 971 заболевший коронавирусом
Экономический кризис

Авиакомпании попросили у Минтранса еще 50 млрд рублей помощи

Дело Baring Vostok

Адвокат Майкла Калви сообщил о передаче дела Baring Vostok в прокуратуру

Пандемия коронавируса

Чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя в Барнауле

Что случилось этой ночью: четверг, 22 октября

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-16" успешно приземлился

Россия и США очень близки к соглашению по продлению ДСНВ

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту расстыковался с МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');