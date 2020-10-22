Возбуждено уголовное дело об инциденте в московском офисе Petropavlovsk

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в московском офисе "Покровского рудника" и УК "Петропавловск", входящих в группу Petropavlovsk, сообщила сама компания.

Речь идет о событиях 26-27 августа: охрана не пустила временного CEO Petropavlovsk Максима Мещерякова в офис, тогда он и его спутники прошли силой. Сообщалось, что на место приезжал наряд Росгвардии.

В сообщении Petropavlovsk прямо не говорится, что лично Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, но отмечается, что расследование касается его действий.

"Компания понимает, что расследование действий г-на Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ "Самоуправство". Согласно юридической консультации, полученной компанией, преступление "Самоуправство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, совершенные для защиты законных прав или интересов", - говорится в сообщении.

Самоуправство наказывается штрафом либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Если же преступление совершенно с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается принудительными работами на срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, при этом спор основных акционеров уже вылился в противоречия между CEO и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.