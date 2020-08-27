Временный CEO Petropavlovsk: Меня нашли независимые иностранные хедхантеры

Максим Мещеряков рассказал, как силой прорывался в московский офис "Покровского рудника"

Временный CEO Petropavlovsk: Меня нашли независимые иностранные хедхантеры

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Petropavlovsk, пребывающий с конца июня в состоянии корпоративного конфликта, недавно назначил нового временного CEO - Максима Мещерякова. Руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, а также сотрудники профсоюза дочернего "Покровского рудника" выступили с резкой критикой нового менеджера, ставя под сомнение его компетенции и независимость, в частности отмечая аффилированность с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk.

В среду конфликт перешел в новую, леденящую душу, плоскость: охрана не пустила Мещерякова в московский офис "Покровского рудника", тогда он и его спутники прошли силой - сотрудники офиса назвали это "захватом". На место инцидента приезжал наряд Росгвардии.

В экспресс-интервью "Интерфаксу" Максим Мещеряков выражает свою точку зрения на ситуацию, рассказывает о профессиональном опыте и ближайших планах.

- Максим, расскажите, пожалуйста, какие цели перед вами сейчас стоят в качестве руководителя Petropavlovsk?

- У меня главная цель сейчас - привести в порядок корпоративное управление группы компаний Petropavlovsk. Я с таким сталкиваюсь впервые в жизни, что руководитель головной компании, в данном случае Petropavlovsk plc, возглавив, по сути, всю группу, не может попасть в здание в Москве, принадлежащее одной из "дочек". О чем это говорит? Что некая узкая группа лиц, менеджмент, возможно, или акционеры, может быть, одновременно, устраивают всевозможные препятствия.

Неделя, как я вступил в должность. Неделю я звонил бывшему главному исполнительному директору, директору управляющей компании Petropavlovsk, руководителям службы безопасности, и я не мог физически попасть в офис. Позавчера я приехал в офис, просто уже на удачу, и мне уважаемый сотрудник охраны говорит: "Извините, пожалуйста, до свидания. Мы вас не пустим". Ну разве это нормально, когда руководитель группы не может попасть в здание?

Мне устно объясняли, что я не попаду в офис. Я просто взял и физически приехал. Меня физически не пустили. До этого мне по телефону об этом заявлял руководить этой организации в России.

- Скажите, что-то требует вашего немедленного физического присутствия в офисе? Или вы просто хотели познакомиться с людьми, оборудовать себе кабинет?

- Ну безусловно. Компания Petropavlovsk организована таким образом, что в России она представлена АО "Управляющая компания "Петропавловск". Эта управляющая компания имеет некий функционал в Москве. Также она консолидирует различную информацию в целом о деятельности всей группы в Москве.

Собственно, офис бывшего главного исполнительного директора группы Petropavlovsk (Павла Масловского - ИФ) тоже находится по этому адресу. То есть, я приехал непосредственно на свое рабочее место, и мне отказали в доступе вначале по телефону устно, потом физически.

- Давайте лучше поговорим о рабочих моментах, например, о проектах компании. Видите ли вы возможности для того, чтобы вовремя, в этом году, завершить проект флотации на Пионере? Вообще вы как-то в это погружались или еще нет?

- Неделя, как я приступил. Безусловно, я знаю о проекте строительства флотационной линии на Пионере, но мне нужно больше информации, чтобы в это погрузиться, понять по срокам. Для этого мне нужен доступ на предприятие. Это самая главная, первоочередная задача - отражать атаки этой зарубежной узкой группы лиц, заявления о возможных забастовках, которые в прессе печатают, и так далее. Нужно прочувствовать коллектив, ознакомившись в Москве, я сразу вылечу в Благовещенск.

- Вы договорились о том, чтобы вас встретили в Благовещенске?

- Я разговаривал, предварительно, меня ждут.

- Скажите, кто ведет работу по поиску нового аудитора - совет директоров или менеджмент?

- Это работа совета директоров. Я знаю, что поиск продолжается. Причины отказов (PwC и ранее Deloitte оказывать аудиторские услуги Petropavlovsk - ИФ) я комментировать не могу.

- Но хотя бы это будет кто-то из "большой четверки"?

- Мне сложно сказать.

- Готовы ли вы обсудить какие-то еще производственные или финансовые нюансы, возможно, сделку по продаже доли в IRC?

- Пока, наверное, воздержусь от комментариев, пока рано.

- Скажите, как вообще получилось, что вы пришли в Petropavlovsk? Вас пригласил кто-то из совета директоров?

- Меня нашли хедхантеры и представили совету директоров. Название говорить не буду, но это независимые иностранные хедхантеры.

- У вас в контракте прописано, на какой срок вас назначили?

- Нет, это не прописано, но, я думаю, что какое-то время потребуется, чтобы оценить мою работу. Время не прописано в контракте.

- Лично вы как считаете, у вас достаточно опыта, компетенций, чтобы руководить компанией такого масштаба и такой специфической направленности, как Petropavlovsk?

- Я руководил компанией с объемом горной массы 20 млн м3 в год, фабрика на 5 млн тонн руды. Это 52 строительных объекта с объемом инвестиций $950 млн, построенных с нуля.

- Вы про алмазную трубку им.Гриба?

- Конечно. И я не просто возглавлял предприятие. Я полностью курировал проект, собственно, от идеи до реализации, от строительства до создания сбытовых "дочек" в Антверпене.

И до этого, и на начальных этапах карьеры - у меня вся жизнь была связана так или иначе, с инвестиционной стороны или с управляющий, именно с горными предприятиями.