Глава Минздрава РФ уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за выявленного у члена его семьи коронавируса, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и в ближайшее время будет работать удаленно", - сказал Кузнецов "Интерфаксу" в четверг. По его словам, "министр чувствует себя хорошо".

"Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян", - сообщил Кузнецов.

Ранее в связи с выявлением коронавируса у ее отца уходила на самоизоляцию и работала удаленно министр культуры РФ Ольга Любимова.