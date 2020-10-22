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Липецкие власти экстренно поставят кислород в больницы Курской области

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Администрация Липецкой области в срочном порядке отправит в больницы Курской области кислород, который необходим для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в инстаграме замглавы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов.

"Руководство региона (Курской области) обратилось к нам и НЛМК за экстренной помощью. Компания "Айсберг" повезет первые 10 тонн кислорода в три курские больницы", - сообщил Аверов.

Замглавы администрации подчеркнул, что все липецкие больницы обеспечены кислородом.

В Курской области наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 99 пациентов. Всего за время наблюдений COVID-19 подтвердился у 9863 жителей региона, скончались 70 человек.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что около 20 пациентов умерли за сутки в госпитале для больных COVID-19 при городской больнице №20 Ростова-на-Дону из-за нехватки кислорода для аппаратов ИВЛ. Позже власти города опровергли эту информацию. Между тем Аксайский район Ростовской области отметил растущую потребность больниц в медицинском кислороде в связи с увеличением числа пациентов с пневмониями

Липецкая область Курская область коронавирус

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