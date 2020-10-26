Умер болевший COVID-19 главврач горбольницы в Ростове-на-Дону

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону умер главврач горбольницы № 20, депутат Заксобрания Ростовской области Юрий Дронов, переболевший COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации и уточнили, что причину его смерти установят патологоанатомы.

В пресс-службе областного заксобрания напомнили, что Дронову было 59 лет и он был заслуженным работником здравоохранения России.

О том, что депутат попал в реанимацию с подтвержденным заражением коронавирусом, СМИ сообщили около двух недель назад.

На прошлой неделе ростовские власти опровергали информацию о перебоях в подаче кислорода в COVID-госпиталь на базе 20-й горбольницы и о гибели пациентов из-за нехватки кислорода. В горадминистрации заявили, что аварийных ситуаций, связанных с поставкой кислорода на территорию данной больницы не было, как и аварийных ситуаций, которые могли бы повлечь смерть пациентов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил министерству промышленности региона и областному Минздраву разобраться в потребностях и проблемах с поставкой кислорода в больницы области.