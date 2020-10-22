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Законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам принят в I чтении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам с системой "свободный поток" (free flow).

Законопроект (N875702-7) предусматривает введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автотрассам в размере 2500 рублей для владельцев легковых машин и 5500 рублей для владельцев грузовых машин и автобусов. Аналогичные штрафы документ вводит для водителей транспортных средств, принадлежащих иностранным перевозчикам.

Соответствующую норму предлагается ввести в ст. 12.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

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Согласно принятому Госдумой в конце сентября закону об использовании на российских дорогах системы безбарьерного проезда "свободный поток" (free flow), автомобилисту на оплату проезда дается пять суток с момента выезда с дороги.

Система безбарьерного проезда "свободный поток" позволяет оплачивать пользование платной дорогой с помощью установленного в машине транспондера вместо остановки на пунктах оплаты со шлагбаумами. Технология призвана решить проблему пробок перед пунктами взимания оплаты на платных автодорогах, которые могут возникать при большом потоке транспорта. Кроме того, при использовании "свободного потока" заметно упрощается обустройство дороги, поскольку нет необходимости выделять земельный участок и организовывать пункт взимания оплаты с будками, шлагбаумами, дополнительными полосами для движения и другими элементами инфраструктуры.

Система безбарьерного проезда free flow, как сообщалось, будет реализована на ЦКАД - там планируют установить 12 рамок взимания платы, каждая из которых будет оборудована типовым составом видеокамер, антенн и лазерных датчиков. Информация с этих рамок будет стекаться для обработки в центральную систему.

Госдума

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