Минтранс задумал собирать до 2 млрд рублей штрафов в год за неоплату проезда по платным дорогам

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный дорожный фонд может ежегодно пополняться в 2020-2021 годах на 1,8 млрд рублей за счет штрафов за неоплату проезда по платным автодорогам, спрогнозировал замминистра транспорта Дмитрий Зверев. В последующие годы поступления снизятся до 800-850 млн рублей в год.

Этот прогноз чиновник огласил в Госдуме при обсуждении законопроекта № 875578-7), позволяющего зачислять соответствующие штрафы по нормативу 100% в Федеральный дорожный фонд. Депутаты поинтересовались прогнозом по объему собранных средств.

"Расчетная цифра по 2020 год, поскольку система (безбарьерной оплаты проезда. - ИФ.) free flow только запускается, небольшая - порядка 80 млн рублей", - сказал замминистра. Эта цифра рассчитана из размера штрафа в 1500 рублей для легковых автомобилей и более высокого уровня для грузовиков.

"По финансовой модели и 2020 год, и 2021 год - они примерно на уровне 1,8 млрд рублей (ежегодно. - ИФ.), потому что это пиковые периоды. Дальше финансовая модель предполагает снижение количества собранных штрафов ввиду снижения количества правонарушений. Соответственно, (далее будет каждый год. - ИФ.) порядка 800-850 млн рублей, не более", - сказал Зверев.

Он добавил, что главная цель законодательного регулирования в данном случае - "не собрать дополнительные средства в Федеральный дорожный фонд, хотя и это тоже, а понудить соблюдать правовую культуру и правила проезда по платным автомобильным дорогам и, таким образом, не допустить ухода инвестора с данного рынка".

В конце сентября Госдума приняла закон о платных автодорогах, чтобы обеспечить возможность сбора платы за проезд по платным автодорогам, оборудованным системой "свободный поток" (free flow). Эта система позволяет автомобилистам двигаться без остановок для оплаты проезда на стационарных пунктах со шлагбаумами (toll plaza), оплачивая проезд через установленные на дороге рамки с камерами через специальное бортовое устройство - транспондер.

Впервые эту систему запустят на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), где будет установлено в общей сложности 12 рамок с камерами для бесконтактной оплаты.

При проезде без транспондера или предоплатного билета можно без санкций оплатить проезд постфактум в течение пяти дней. В случае неоплаты проезда в этот срок автомобилисту выставят штраф с сохранением долга за проезд по ЦКАД. Штраф для легкового автомобиля составит 2500 рублей, для грузовика - 5500 рублей.