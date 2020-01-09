Правительство установило размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - После запуска безбарьерного проезда по платным дорогам (система free-flow) штраф за неоплаченный проезд по ним составит 2,5 тысячи рублей для водителей легковых автомобилей и 5,5 тысячи рублей для водителей грузовиков и автобусов. Новый вид штрафа для автомобилистов предусмотрен проектом поправок в КоАП, внесенным в Госдуму правительством, пишет газета "Коммерсантъ".

Новую технологию сначала применят на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Эта дорога даже не предполагает установки пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами. Власти обещают запустить ее северный участок в 2020 году.

Как отмечается, Ространснадзор будет выносить постановления с помощью автоматических камер. Если в течение 60 дней водитель оплатит долг перед владельцем платной дороги, то штраф отменят. Как именно будет погашаться задолженность, в поправках не говорится.

Штраф, как поясняется, необходим для внедрения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток). При этой технологии деньги со счета автовладельца списываются автоматически с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Эта система позволит убрать пункты взимания платы. В правительстве пояснили, что строительство и содержание пунктов затратно, поскольку требует "дополнительного землеотвода и компенсируется оператором дороги за счет повышенного тарифа".

Free-flow давно применяется за рубежом, в России обсуждается с 2014 года. Согласно пояснительной записке, самый крупный штраф за неоплату проезда действует в Италии (300 евро). В Австрии санкция составляет 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США (Калифорния) — $57.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что с помощью нового штрафа власти готовят водителей к переводу вообще всех платных дорог в режим free-flow. "Под видом борьбы с пробками на пунктах контроля и пресечением бесплатного проезда нас могут заставить покупать в обязательном порядке бесконтактные транспондеры", - сказал Лысаков.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что необходим компромисс, "чтобы, с одной стороны, постановления не присылали каждые 500 метров, с другой стороны,— чтобы оплата одного штрафа не была выгоднее, чем оплата проезда в целом".