Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 22.10В России 1 463 306+15 971В мире 41 227 176+443 751

Крымские моряки вернулись домой после пиратского плена в Африке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Родственники трех российских моряков, которые почти полгода находились в плену у африканских пиратов, встретили их в крымском аэропорту в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

В плену находились Алексей Перфильев и Валентин Нечай из Севастополя, а также житель Симферополя Вячеслав Сечин.

"Нас реально хотели убить, последний месяц каждый день выводили на расстрел. Была целая спецоперация по спасению, вытащили нас из ада", - сказал Сечин журналистам.

За участие в спасении моряки поблагодарили главу Крыма Сергея Аксенова, не уточнив его роль в операции. "Знаю, какие колоссальные усилия на разных уровнях были приложены для того, чтобы это возвращение стало возможным", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Как сообщалось, в ночь на 9 мая пираты совершили у берегов Экваториальной Гвинеи два нападения на суда Rio Mitong и Djibloho. В результате трое россиян были взяты в плен, а двое попали в больницу. Почти полгода компания-судовладелец вела переговоры об их освобождении, родственники моряков получали от пиратов угрозы.

6 октября посольство РФ в Нигерии сообщило, что "в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании" моряки освобождены. Супруга одного из пленников Ирина Перфильева пояснила тогда "Интерфаксу", что осуществить эту операцию помог Олег Дерипаска.

Крым Африка Нигерия Сергей Аксенов Вячеслав Сечин Экваториальная Гвинея

Новости по теме

Новости

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию

Путин назвал простым предложением идею Минфина сократить армию
Пандемия коронавируса

Путин не увидел необходимости возвращать весенние COVID-ограничения

Пассажир автобуса в Новгороде открыл огонь из-за просьбы надеть маску

Минприроды проверит сообщения о нефтяном пятне на Иртыше

Прокуратура проверит сигнал о загрязнении Волги в Ярославской области

Защита продолжит обжалование приговора Ефремова в кассации

Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии

Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии

Отпущенный из СИЗО красноярский бизнесмен Быков вновь задержан

Отпущенный из СИЗО красноярский бизнесмен Быков вновь задержан
Пандемия коронавируса

Саратовским школьникам продлили каникулы до 7 ноября

Депутат Мосгордумы получил условный срок по обвинению в присвоении бюджетных средств

Депутат Мосгордумы получил условный срок по обвинению в присвоении бюджетных средств
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');