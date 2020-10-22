Крымские моряки вернулись домой после пиратского плена в Африке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Родственники трех российских моряков, которые почти полгода находились в плену у африканских пиратов, встретили их в крымском аэропорту в четверг, передал корреспондент "Интерфакса".

В плену находились Алексей Перфильев и Валентин Нечай из Севастополя, а также житель Симферополя Вячеслав Сечин.

"Нас реально хотели убить, последний месяц каждый день выводили на расстрел. Была целая спецоперация по спасению, вытащили нас из ада", - сказал Сечин журналистам.

За участие в спасении моряки поблагодарили главу Крыма Сергея Аксенова, не уточнив его роль в операции. "Знаю, какие колоссальные усилия на разных уровнях были приложены для того, чтобы это возвращение стало возможным", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".

Как сообщалось, в ночь на 9 мая пираты совершили у берегов Экваториальной Гвинеи два нападения на суда Rio Mitong и Djibloho. В результате трое россиян были взяты в плен, а двое попали в больницу. Почти полгода компания-судовладелец вела переговоры об их освобождении, родственники моряков получали от пиратов угрозы.

6 октября посольство РФ в Нигерии сообщило, что "в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании" моряки освобождены. Супруга одного из пленников Ирина Перфильева пояснила тогда "Интерфаксу", что осуществить эту операцию помог Олег Дерипаска.