Пираты у Экваториальной Гвинеи захватили заложников на судне с гражданином РФ на борту

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пираты совершили нападение на транспортное судно RIO MITONG близ города Малабо (Экваториальная Гвинея), захватив двух членов экипажа в заложники, сообщают в субботу порталы, занимающиеся темой морской безопасности.

Предполагается, что захваченные моряки – граждане РФ и Украины. Остальные члены экипажа – в безопасности. Само судно, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыло в порт Малабо.

RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.