Моряков освободили из плена в Африке благодаря собранному Дерипаской выкупу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Освободить трех российских моряков, в мае захваченных пиратами в водах в Экваториальной Гвинее, помог бизнесмен Олег Дерипаска, сообщила в среду "Интерфаксу" супруга одного из пленников Ирина Перфильева.

"Оказалось, что наш олигарх дал деньги на выкуп. Звонили представители его команды и рассказали, что за три недели был организован выкуп", - сказала собеседница агентства.

В плену находился муж Ирины - электромеханик Алексей Перфильев из Севастополя. Также пираты удерживали еще одного севастопольца и моряка из Симферополя.

По ее словам, находившиеся в плену россияне сильно истощены, медики продолжают их обследовать. "Кожа да кости", - сказала Перфильева.

Тем временем, некоторые телеграм-каналы и СМИ опубликовали видео, на котором моряки благодарят Дерипаску за свое освобождение.

Как сообщалось, в ночь на 9 мая пираты напали у берегов Экваториальной Гвинеи на два судна - Rio Mitong и Djibloho. В результате трое россиян были взяты в плен, а двое попали в больницу. Почти полгода компания-судовладелец вела переговоры об их освобождении, а родственники моряков получали от пиратов угрозы.

6 октября посольство РФ в Нигерии сообщило, что "в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании" моряки освобождены.