У фигурантки дела "Седьмой студии" диагностировали коронавирус

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Фигурантка так называемого дела "Седьмой студии", директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум заразилась коронавирусной инфекцией, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Ирина Поверинова.

"У Софьи Михайловны диагностирован коронавирус, она сдала анализ - он подтвердился", - сказала адвокат агентству.

Она отметила, что, скорее всего, рассмотрение апелляционных жалоб на приговор фигурантам дела "Седьмой студии", которое должно начаться в Мосгорсуде в пятницу, будет отложено, но на какую дату - пока неизвестно.

Дело "Седьмой студи

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб. за мошенничество.

Бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. рублей, бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин - три года условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Также суд запретил обоим занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, ныне директора РАМТ Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Кроме того, суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.