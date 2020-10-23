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Мосгорсуд отложил апелляцию по делу "Седьмой студии" на 18 ноября

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб защиты на приговор по так называемому делу "Седьмой студии", в рамках которого был осужден художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Судебное заседание отложено на 18 ноября в 11:00", - огласила судья в пятницу.

Решение о переносе суд принял в связи с тем, что одна из фигурантов дела - директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум заразилась коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, жалобы на приговор подала защита всех осужденных по делу, кроме самого Серебренникова: Алексея Малобродского, Апфельбаум и Юрия Итина. Все они настаивают на отмене обвинительного приговора и вынесении нового - оправдательного.

Государственное обвинение, а также потерпевшая сторона - министерство культуры РФ - оспаривать приговор не стали. Таким образом, согласно законодательству, приговор не может быть ужесточен в апелляции.

Серебренников обжаловать приговор отказался, так как, по словам его адвоката, "очень устал от судов". В заседании Мосгорсуда режиссер участвовать не намерен, заявил ранее "Интерфаксу" его защитник Дмитрий Харитонов.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей за мошенничество. Бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тысяч рублей, бывший гендиректор студии и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин - три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Также суд запретил обоим занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, ныне директора РАМТ Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей за халатность и освободил ее от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Кроме того, суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Седьмая студия Мосгорсуд

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