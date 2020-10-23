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Песков назвал выборы в США соревнованием по "большей нелюбви" к России

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют, что в ходе избирательной кампании в США и, в частности, во время дебатов кандидатов в президенты этой страны используется антироссийская риторика, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соревнование в большей нелюбви к России стало константой в ходе всех избирательных процессов в США - к нашему сожалению", - подчеркнул он. Песков отметил, что в Москве отдают себе в этом отчет. "Можем только выразить сожаление", - заключил он.

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат", - сказал Песков, отвечая на вопрос, смотрели ли в Кремле дебаты кандидатов в президенты США.

По его словам, "обычным американцам судить, кто победил на этих дебатах, а не нам".

Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на дебатах заявили, что Россия не хочет их победы на президентских выборах. Кроме того, Трамп обвинил Байдена в получении 3,5 млн долларов от России. Байден эти обвинения отверг и упрекнул Трампа в том, что тот более 20 лет не публиковал свои налоговые декларации.

Дмитрий Песков США

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