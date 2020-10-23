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Совет при президенте не поддержал законопроект о всероссийской реновации

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроекто нормах регулирования реновации жилья в регионах, заявил председатель Совета, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, члены совета высказали к проекту много замечаний, "концептуального, так и юридико-технического характера", и в итоге совет его не поддержал.

"Основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией", - заявил депутат.

Он напомнил, что для соблюдения максимальных гарантий защиты права частной собственности, по статье 35 Конституции и статье 1 протокола №1 Европейской Конвенции о защите прав человека, "необходимо соблюдать следующие требования в случае их принудительного ограничения или прекращения: наличие значимого публичного интереса, который не может быть удовлетворен иначе; равноценное и предварительное возмещение; соблюдение порядка, установленного федеральным законом; независимый судебный контроль".

"Однако в законопроекте эти гарантии отражены не в полной мере. Проект не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан и во многих аспектах не позволяет улучшить их жилищные условия", - сказал глава комитета.

Предлагаемые нормы во многом схожи с правовым регулированием реновации жилищного фонда в Москве и "явно основываются на аналогии с положениями закона о реновации", добавил Крашенинников. Он отметил, что московский закон был принят относительно недавно, и "программа реновации еще не успела полноценно быть опробованной на практике".

Кроме того, эта программа во многом была обусловлена спецификой градостроительного и жилищного регулирования в Москве, а также финансовыми и другими материальными возможностями ее участников, поэтому "слепое копирование положений закона о реновации вряд ли сможет обеспечить надлежащую правовую основу для регулирования программы сноса и реконструкции многоквартирных домов во всей России", отметил глава комитета.

При этом законопроект не совершенствует систему переселения граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу, а даже во многом уменьшает гарантии защиты их жилищных прав по сравнению с законом о реновации, сказал Крашенинников.

Он отметил, что нужно "понимать, что если государство в целях обновления городской среды допускает изъятие жилых помещений в многоквартирных домах, еще пригодных для проживания, при этом не учитывая голос каждого собственника, а распространяя на всех мнение квалифицированного большинства, то оно должно обеспечить максимально комфортные условия для граждан, чтобы не допустить ухудшения или умаления их прав на жилище и имущество".

"Эти права включают в себя не только рыночную оценку имущества, но и свободу выбора места проживания (ч. 4 ст. 1 ЖК), возможность беспрепятственно приобретать гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1 Гражданского кодекса) и свободу распоряжения своим правом собственности (ст. 209 ГК)", - напомнил Крашенинников.

Павел Крашенинников Госдума

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