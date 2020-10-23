Минздрав пообещал, что COVID-вакцинация в РФ будет бесплатной

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной после запуска масштабного производства соответствующих препаратов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Выступая на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне Мурашко сказал, что вакцинация от коронавируса сразу ассортиментом вакцин, которые отличаются по технологии производства, будет "бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства".

В августе Мурашко заявлял, что решение о возможности платной вакцинации от коронавируса наряду с бесплатной будет приниматься правительством. "Просят, чтобы были и те, и другие варианты - и от профессионального сообщества, и от фармацевтического. Это решение будет приниматься правительством", - сказал министр.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, она содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.