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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
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Можно ли россиянам прививаться от COVID-19 за деньги, решит правительство

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Решение о том, разрешить ли платные прививки от коронавируса платно наряду с бесплатной вакцинацией, будет принимать правительство, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Пандемия коронавируса

По его словам, о том, чтобы были обе возможности, просят и представители "профессионального сообщества, и фармацевтического".

Уже подготовлен проект изменений в список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, чтобы вакцина и лекарства от коронавируса попали туда как можно скорее, сказал министр. После включения в список цену на них будет устанавливать и регулировать государство.

"В настоящее время оценивается стоимость вакцины", - сказал Мурашко.

В начале августа американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что ее вакцина от COVID-19 при небольших сделках будет стоить $32‒37 за дозу, а курc из двух доз будет стоить $64‒74.

Мурашко также назвал безосновательными утверждения о том, что зарегистрированная в России вакцина от коронавируса не является безопасной.

"Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны. Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина - это решение которое уже имело определенные клинические данные", - сказал он и напомнил, что платформа, на которой базировалась разработка вакцины, состоит из препаратов, часть которых находится на клинических исследованиях, а часть уже их прошла и получила регистрацию.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции и что ею уже благополучно привилась одна из его дочерей. Вакцину разработали в НИЦ им. Гамалеи, выпускать ее будет завод "Биннофарм" в Зеленограде.

По словам Мурашко, первая партия вакцины будет выпущена в ближайшие две недели, в первую очередь ее предложат врачам из групп риска. Ожидается, что страна будет полностью обеспечена вакцинами в течение года.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко коронавирус Владимир Путин США НИЦ им. Гамалеи

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