Система маркировки лекарств в РФ перешла на уведомительный режим

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В России система маркировки лекарств будет временно переведена в уведомительный режим, что позволит аптекам продавать их без задержек, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки",- сообщил Мантуров, чьи слова привели в пресс-службе Минпромторга.

"Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку", - добавил он. Ранее аптечные сети сообщали о сложности выполнения требований по маркировке лекарств: при поступлении препарата в аптеку требуется регистрировать каждую пачку в системе "Честный знак", на это уходит до 10 дней, а при продаже необходимо "прокатывать" каждую пачку по двум кодам. Если один код не прошел, а кассир не заметил, то он платит сам.

Кроме того, Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассоциация "Росмедпром", Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация независимых аптек и Всероссийский союз общественных объединений пациентов обратились в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе.

Кроме того, в компании "Гедеон Рихтер" заявили, что из-за технического сбоя в системе маркировки не все лекарства доходят до потребителей, хотя они пока продолжают поставки.

Мантуров утверждает, что с момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано "два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток". Однако он отметил, что "до сих пор остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами".

С учетом возросшего спроса на лекарственные препараты противовирусного действия и антибиотиков Минпромторг России, Минздрав России, Росздравнадзор, оператор системы маркировки ЦРПТ находятся в постоянном контакте с производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями, отметил он.

"Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов. Мы постоянно на связи с коллегами, делаем все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи. Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая - как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости", - сказал министр.

Объем произведенной продукции по итогам августа 2020 года вырос в два раза в сравнении с предыдущим месяцем, а за сентябрь на 63% по сравнению с апрелем 2020 года - периодом I волны COVID-19, в октябре тенденция роста сохраняется. "Например, производство интерферона альфа-2b выросло на 82%, по гидроксихлорохину - прирост 154%, фавипиравир - прирост 165%, олокизумаб - прирост объема производства 495%", - уточнил он.

По данным Минпромторга, в системе маркировки лекарств на данный момент работает 77 тысяч организаций, промаркированных препаратов - более 1 млрд упаковок. Доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема (с учетом наличия немаркированных остатков, нахождение которых в обороте на данный момент абсолютно легально и не несет никаких рисков для участников рынка). "Для бесперебойного движения лекарственных препаратов по товаропроводящей цепи процесс перехода из одного "звена" системы в другое должен происходить практически мгновенно", - сообщили в Минпромторге.