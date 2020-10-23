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Власти Москвы опровергли сообщения о дефиците лекарств от коронавируса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Клиники и аптеки департамента здравоохранения Москвы располагают достаточным объемом препаратов для лечения коронавиуса, говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в пятницу.

Департамент опроверг сообщения в СМИ о дефиците в столичных аптеках ряда препаратов от COVID-19. Как подчеркнули в депздраве, "лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача".

По данным департамента, в учреждениях сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, в т.ч. и антибиотиков, а также препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.

"В их число входят лекарства с такими международными непатентованными наименованиями как: азитромицин, фавипиравир, гидроксихлорохин, риамиловир, амоксицилин + клавулановая кислота, лефофлоксацин и другие", - отмечается в сообщении.

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